В УПЦ КП сообщили о состоянии здоровья Филарета, заболевшего COVID-19

08.09.2020, 20:40, Новости дня

Состояние здоровья почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета стабильное, сообщила пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата 8 сентября.

“Патриарх Филарет особенно благодарен каждому, кто проявляет свою любовь и поддержку в молитвах за его здоровье. На сегодняшний день состояние здоровья патриарха Филарета стабильное, лечение продолжается”, – сказано в сообщении.

О госпитализации 91-летнего Филарета с коронавирусной инфекцией стало известно 4 сентября. На следующий день в УПЦ КП сообщили, что у почетного патриарха ПЦУ диагностировали воспаление легких.

По состоянию на 8 сентября в Украине зарегистрировано 140 479 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки их стало больше на 2411. С начала эпидемии скончалось 2934 больных с COVID-19, вылечилось 63 546.