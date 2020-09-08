Прокуратура Киева взяла на контроль избиение Балуха

08.09.2020, 20:40, Новости дня

Прокуратура Киева держит на контроле расследование нападения на бывшего российского политзаключенного, 49-летнего Владимира Балуха. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 8 сентября.

“Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия”, – сказано в сообщении прокуратуры.

Прокуратура взяла на контроль хід розслідування факту заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху Органи… Posted by Прокуратура міста Києва on Teisipäev, 8. September 2020

В ведомстве отметили, что нашли сумку с вещами Балуха.

“Принимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств, при которых потерпевший получил телесные повреждения, и лиц, которые могут быть к этому причастны”, – уточнили в прокуратуре.

О том, что Балуха избили, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов. Позже он добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет.

Предварительно установлено, что Балуха избили в киевском парке культуры и отдыха “Гидропарк”.

Фермер Балух был задержан в аннексированном Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.