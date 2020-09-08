Саакашвили рассказал об отношениях с Богданом и Ермаком

08.09.2020, 20:40, Новости дня

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что дружит с нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком и его предшественником Андреем Богданом. В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман Саакашвили заверил, что публикация фото с Богданом не вызвала вопросов со стороны руководства ОП.

“У нас с [Офисом президента] другие отношения… Мы друг друга уважаем, и с кем и что я буду обсуждать – [это мое дело]. И вообще я дружу не с креслом, а с человеком. Если человека с какой-то должности попросили, это не значит, что я прекращаю с ним общение. Вызвало ажиотаж присутствие Богдана? Ну не знаю. Богдан занимал высокую должность, у нас были дружеские отношения. Они продолжаются и после того, как он перестал занимать эту должность. Точно так же я дружу с Ермаком последние 25 лет. Я дружу с другими людьми, работающими в Администрации Президента. У меня во многих фракциях есть друзья детства, есть кумовья, есть люди, у которых я был на свадьбе тамадой 25 лет назад…” – отметил он.

По словам Саакашвили, с Богданом он близко общается с 2019 года. “Еще во времена “Нашей Украины” он пробегал на моем горизонте. Тесно общались, когда он был главой Офиса президента”, – рассказал он.

С Ермаком, добавил Саакашвили, он знаком примерно с 1990 года. “Во-первых, мы вместе учились. Во-вторых, когда я был президентом, он много раз приезжал в Грузию. У нас хорошие, дружеские отношения. Я думаю, что у нас достаточно уважения друг к другу, чтобы не ревновать”, – ответил он на вопрос, звонил ли ему Ермак после публикации фото с Богданом.

Он добавил, что не придает публикации фотографии особого значения: “Опубликовали – и опубликовали. Забыли – пошли дальше. Мы же не живем в советской системе, где на партком вызывали и КГБ потом с этим разбирался. Мы в свободной стране живем”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

22 апреля 2020 года Саакашвили сообщил, что получил от Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Зеленский заявил, что у политика “есть потенциал для поддержки правительства Украины”.

Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.

Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.