Оппозиционер Кравцов рассказал о просьбе вывезти Колесникову из Белоруссии

08.09.2020, 20:08, Новости дня

Исполнительного секретаря Координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова после задержания просили вывезти члена совета Марию Колесникову на Украину для «деэскалации» ситуации в республике. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве.

«Они [сотрудники неких правоохранительных органов Белоруссии] рисовали возможность вывоза Марии Колесниковой за границу, объясняя это необходимостью, по их мнению, деэскалации обстановки в стране», – передает его слова ТАСС.

В свою очередь представитель КС оппозиции Белоруссии Антон Родненков рассказал, что Колесникову затолкали в машину, она при этом сопротивлялась.

«Появилась Колесникова. Ее вели, было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется, и ее насильно затолкали на заднее сиденье», – передает его слова РИА «Новости».

«Она не могла выйти, она кричала, что никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела у людей свой паспорт, она сразу же взяла его и порвала на много мелких кусочков, которые она взяла, пожмякала и выкинула в окно», – добавил Родненков.

Между тем Родненков и Кравцов рассказали, что после задержания сами согласились выехать на Украину.

«Нам предлагали [после задержания], чтобы мы все вместе [Родненков и Кравцов] поехали в автобусе до украинской границы, потом пересели в автомобиль Ивана, потом к нам подсядет [член президиума совета оппозиции] Мария Колесникова и тоже с нами проедет. Выглядело все так, что со всеми все уже договорено. Я согласился на такое развитие событий», – сказал Родненков, Кравцов подтвердил.

Они добавили, что въехали на Украину в обычном порядке и пока не планируют запрашивать политическое убежище. На территории страны они намерены продолжать вести ту же деятельность, что и в Минске.

По словам белорусских оппозиционеров, украинские власти не вступали с ними в контакт после их прибытия в страну.

В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что Колесникова, Кравцов и Родненков не выходят на связь.

Позже в Координационном совете белорусской оппозиции сообщили, что члены совета Кравцов и Родненков вышли на связь, они находятся в Киеве и чувствуют себя нормально.

Напомним, появилась информация, что глава штаба экс-претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из страны принудительно, она порвала свой паспорт.

Между тем, официальный представитель государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что в белорусском пункте пропуска с паспортом у Колесниковой все было нормально.

Позже несколько анонимных источников сообщили штабу Бабарико, что Колесникова задержана и в настоящий момент находится в Мозырском погранотряде.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков на автомобиле покинули республику и оказались на территории Украины. По данным комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему.

Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.