Трамп готов использовать личные средства для финансирования предвыборной кампании

08.09.2020, 20:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что в случае необходимости он готов расходовать свои личные средства на финансирование предвыборной кампании в борьбе против своего противника – демократического кандидата Джо Байдена.

Беседуя с журналистами перед поездкой во Флориду, президент сказал, что его предвыборный штаб удвоил или утроил средства, которыми он располагал в 2017 году, но что он готов вложить столько, сколько потребуется.

«Если надо, я сделаю это», – сказал Трамп.

Президент вновь подчеркнул, что предстоящие выборы – самые важные в истории страны.

Во вторник глава Белого дома посещает Флориду и Северную Каролину. В Палм-Бич, Флорида, он выступает с речью, посвященной экологическим проблемам. Второе его выступление состоится позднее во вторник в Винстон-Салеме, Северная Каролина.