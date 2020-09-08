 

Эксперт не исключил обновления состава Госдумы по итогам выборов более чем наполовину

08.09.2020, 19:48, Новости дня

Депутатский корпус по итогам предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму ждет обновление более чем на 50%, сообщили во вторник политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев.

По мнению Мартынова, Госдума нового созыва будет значительно отличаться «как в персональном качестве, так и с точки зрения компетенций будущих депутатов».

«Я практически убежден, что, если в 2016 году Дума была на треть обновлена или чуть больше, то в 2021 году, в следующем году больше чем наполовину обновится состав Государственной думы», – передает ТАСС его слова.

«Около 70% депутатов, скорее всего, будет новых», – дал более конкретную оценку Гусев.

По прогнозу Гусева, реальные шансы попасть в избирательные бюллетени на предстоящих думских выборах будут у 17 партий.

«Я уверен, что в списке в бюллетене на выборах в Госдуму будут партии, которым не нужно собирать подписи для того, чтобы попасть в эти списки. Таких партий у нас сейчас не очень много, по-моему, 11 или 12, кто представлен в региональных парламентах. Кто-то еще сейчас может получить этот мандат на выборах в единый день голосования в воскресенье предстоящее. Поэтому можно будет точно говорить со следующей недели», – отметил он.

При этом он предположил, что таких партий будет порядка 17.

«Я насчитываю около 17 партий, которые сейчас имеют все шансы попасть в бюллетень [на выборах] в следующую Госдуму, хотя претендентов будет, конечно, больше», – подытожил политолог.



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