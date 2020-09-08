Беларусь с Россией и Сербией проведет “антитеррористические учения”

08.09.2020, 19:15, Новости дня

Беларусь совместно с Россией и Сербией проведет “антитеррористические учения”. Об этом 8 сентября в Telegram сообщает минобороны Беларуси.

“На полигоне Брестский 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение “Славянское братство – 2020″ под руководством командующего силами специальных операций вооруженных сил Беларуси”, – говорится в сообщении.

В учении примут участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.

По данным белорусского оборонного ведомства, на учениях военнослужащие отработают совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10-го по 15 сентября.

Учения “Славянское братство” проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В минувшем году маневры проходили в Сербии.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.