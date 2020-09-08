 

Медведев предложил обсудить введение безусловного дохода

08.09.2020, 19:08, Новости дня

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил проанализировать идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан.

«Предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», – сообщил Медведев, передает РИА «Новости».

Такие модели существуют в целом ряде других государств, отметил Медведев.

Ранее стало известно, что глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента Максиму Орешкину письмо с предложением ввести в условиях пандемии коронавируса выплату базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице.



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