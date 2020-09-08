 

Аваков предупредил участников выборов о жесткой реакции МВД на подкупы и провокации

08.09.2020, 17:55, Новости дня

Минист внутренних дел Украины Арсен Аваков 8 сентября обратился к участникам предстоящей избирательной кампании на местных выборах и призвал строго соблюдать закон. Видеообращение Авакова опубликовано на YouTube-канале МВД Украины.

аваков призвал всех кандидатов строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам и “не расшатывать ситуацию на округах”.

“Хочу предупредить: у МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса”. Мы будем жестко реагировать на все попытки построения “предвыборных сетей”, подкуп избирателей, провокации и другие нарушения”, – предупредил министр.

ВИДЕОВидео: МВС УКРАЇНИ / Facebook

По его словам, информация о таких попытках правоохранителям уже поступает.

Аваков добавил, что в Национальной полиции работает специальное подразделение, проверяющее такие сообщения.

Глава МВД призвал кандидатов и их предвыборные штабы учесть условия пандемии COVID-19 и карантина, при котором вводятся особые условия проведения массовых мероприятий.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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