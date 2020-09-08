 

AMD готовит к выпуску десятиядерную линейку процессоров Ryzen

08.09.2020, 17:27, Новости дня

Компания AMD планирует выпустить новую линейку процессоров Ryzen на архитектуре Zen 3. Об этом сообщил инсайдер, имеющий отношение к разработке программного обеспечения. Кроме того, он утверждает, что процессоры получат по десять ядер.

По имеющейся информации, линейка новых процессоров будет официально представлена разработчиком в октябре текущего года. Правда, в сообщениях инсайдера есть некоторые противоречия. Не совсем понятно, будут ли десятиядерными все модели новой версии или только одна из них.

Напомним, что в данный момент на рынке можно найти AMD Ryzen с разным количеством ядер – от четырех до шестнадцати. Десятиядерные устройства представляет только конкурент AMD – компания Intel.



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