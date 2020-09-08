Эксперт рассказал о скрытых функциях поиска в «Яндексе»

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08.09.2020, 17:27, Новости дня

Директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, как поисковая система «Яндекс» помогает пользователям находить нужную информацию.

Вся работа поисковика направлена на то, чтобы сэкономить время обычного юзера и дать ему возможность найти все нужные данные по запросу. Система автоматически предлагает варианты ключевых слов, которые возникают на экране в соответствии с наиболее популярными запросами, задаваемыми на ту же тему.

По словам эксперта, «Яндекс» постоянно развивается и улучшает качество предоставляемого сервиса. Кроме поиска, система позволяет пополнять счета на мобильных телефонах, переводит одни единицы измерения в другие и делает многое другое.



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