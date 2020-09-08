Саакашвили готов стать премьер-министром Грузии

08.09.2020, 17:25, Новости дня

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен стать премьер-министром страны, в случае если его партия «Единое национальное движение» победит на грузинских парламентских выборах в октябре. В то же время почти все политические партии в Грузии, включая «Европейскую Грузию», которая была сформирована членами команды Саакашвили, заявили, что не поддержат его кандидатуру на этот пост, если окажутся перед таким выбором.

«Отношение Михаила Саакашвили к пропорциональной избирательной системе и коалиционному правительству является показателем того, что он хочет вернуться в прошлое. Соответственно, есть сомнения насчет того, что он не стремится к единоличному правлению. При этом стране нужны решительные перемены и прогресс, а не возврат назад», – заявил Гига Бокерия, один из лидеров «Европейской Грузии», экс-глава Совбеза при правительстве Саакашвили.

Большинство грузинских оппозиционеров считают, что открыто подключившись к предвыборной кампании, Саакашвили играет на руку правящей партии «Грузинская мечта», которая, согласно оценке оппонентов, в течение лет мобилизует электорат в свою пользу за счет антагонизма в отношение Саакашвили, который до сих пор существует среди определенного количества граждан Грузии.

Примечательно, что по результатам исследования, проведенного в Грузии в период с 4 июня по 2 июля Международным республиканским институтом (IRI) (американской неправительственной организацией, поддерживающей развитие политических партий, гражданского общества, свободных и справедливых выборов), среди оппозиционных партий наибольшая поддержка грузинских граждан у партии Саакашвили «ЕНД», но она составляет всего 16%.

Предыстория

Михаил Саакашвили уехал из Грузии по истечении своего президентского срока в 2013-ом году и с тех пор не возвращался. После отъезда из Грузии он был назначен тогдашним президентом Украины Петром Порошенко председателем Одесской областной государственной администрации, и занимал этот пост с мая 2015-го года по ноябрь 2016-го года. Согласно украинским законам, эту должность может занимать только гражданин Украины, соответственно Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, и тогда же, по грузинским законам, утратил гражданство Грузии.

Согласно грузинской Конституции, лицо, имеющее гражданство другого государства, не может занимать должность премьер-министра. Чтобы вернуть себе гражданство Грузии, Саакашвили должен будет обратиться к президенту страны Саломе Зурабишвили.

Также для того, чтобы Саакашвили смог стать премьером, должны быть прекращены возбужденные против него в Грузии уголовные дела. В целом, против экс-президента было возбуждено четыре уголовных дела. В 2017 году за превышение полномочий и растрату средств Тбилисский суд заочно приговорил его к девяти годам тюремного заключения по двум отдельным делам. Саакашвили отрицает все обвинения, заявляя об их политической подоплеке.

Михаил Саакашвили в настоящее время является главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

«С учетом опыта и ошибок»

После того как 7 сентября Политсовет «ЕНД» заявил о решении выдвинуть Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны, экс-президент распространил видеообращение к гражданам Грузии, в котором извинился за ошибки, допущенные в ходе своего правления, и рассказал о том, какой процветающей станет Грузия в случае, если он сможет вновь возглавить грузинское правительство.

«Главное – не извинения, а исправление этих ошибок. И я хочу получить возможность исправить эти ошибки и сделать гораздо больше для нашей страны, для каждой грузинской семьи, для каждого гражданина Грузии – преодолеть бедность, подтянуть страну, семьи, народ, создать источник дохода для каждого нашего гражданина. Я чувствую, что для этого лично у меня есть потенциал, и способность сделать это с учетом опыта и ошибок», – заявил Саакашвили. Экс-президент не уточнил конкретную дату своего возвращения на родину.

Реакция в Тбилиси

Бывшие соратники экс-президента из «Европейской Грузии» назвали выступление Саакашвили «тостом» и заявили, что, описав картину будущего процветания страны, он забыл сказать, каким образом намерен этого достичь. Остальные политики, включая из правящей силы, назвали заявления Саакашвили «несерьезными».

Представители грузинской власти при этом отмечают, что, в случае если Михаил Саакашвили приедет в Грузию, его арестуют. Как заявила глава Минюста Грузии Теа Цулукиани, процедура задержания произойдет непосредственно на государственной границе Грузии. Цулукиани также пояснила, что грузинская сторона в течение лет тщетно пытается добиться экстрадиции Саакашвили из Украины в Грузию.

В то же время часть грузинских политиков высказала сомнение в связи с тем, что Саакашвили реально планирует вернуться, заявив, что скорее всего, Саакашвили разыгрывает «политический спектакль».

Одновременно премьер-министр Грузии Георгий Гахария заверил, что Саакашвили не будет позволено поставить под вопрос проведение выборов в мирной и спокойной обстановке.

«Пусть приезжает, но никто не сможет повлиять на стабильность страны», – заявил грузинский премьер 7 сентября на брифинге.

При этом в грузинском ЦИКе напомнили, что согласно грузинским законам, лицо, не имеющее гражданство Грузии, не имеет права участвовать в предвыборной кампании. Пресс-секретарь ЦИКа Анна Микеладзе 8 сентября заявила, что пока нет конкретных фактов, подтверждающих то, что Саакашвили нарушил данную норму.

Хотя в НПО «Справедливые выборы» заявляют, что даже если появятся доказательства того, что Саакашвили участвует в предвыборной кампании, у грузинской избирательной администрации нет соответствующих рычагов, чтобы это предотвратить.