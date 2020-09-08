СМИ сообщили о похищении еще одной соратницы белорусской оппозиционерки Тихановской
08.09.2020, 16:40, Новости дня
Соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Антонина Коновалова перестала выходить на связь. Об этом пишет российское агентство “Интерфакс” 8 сентября со ссылкой на информацию из штаба политика.
“Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно”, – сказали в штабе.
В погранслужбе Беларуси 8 сентября рассказали, что Мария Колесникова и другие члены координационного комитета белорусской оппозиции – Антон Родненков и Иван Кравцов – сегодня утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Колесникову якобы задержали при попытке пересечь границу.
Утром 7 сентября в Минске Колесникову задержали и увезли неизвестные. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета Родненков, а также исполнительный секретарь совета Кравцов.
Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала инцидент с Колесниковой, Родненковым и Кравцовым террором и попыткой сорвать работу координационного совета.
В Госпогранслужбе Украины подтвердили прибытие двух белорусских оппозиционеров, Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.
По данным СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт при попытке ее насильственного вывоза из страны.
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