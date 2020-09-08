Колесникова находится в погранотряде в Гомельской области – соратники

08.09.2020, 16:40, Новости дня

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области. Об этом 8 сентября в Telegram сообщил штаб кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, ссылаясь на информацию нескольких анонимных источников.

В штабе уточнили, что речь идет о воинской части №1257.

“В телефонной беседе с адвокатом Марии Колесниковой Максимом Знаком оперативный дежурный сообщил, что не знает о фактах задержания кого-либо в пункте пропуска Александровка. В интересах Марии Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в в/ч 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера, ему также сообщили о том, что Марии Колесниковой в данной военной части нет. При этом государственный пограничный комитет, подтвердивший задержание, также не сообщил, ни кто задерживал Марию Колесникову, ни по каким основаниям она задержана”, – подчеркнули в штабе Бабарико.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

8 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова, Родненков и Кравцов проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Представитель ведомства Антон Бычковский утверждает, что Колесникову “выпихнули” из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

В Госпогранслужбе Украины подтвердили прибытие двух белорусских оппозиционеров, Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

По данным СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт при попытке ее насильственного вывоза из страны.

Член президиума координационного совета оппозиции Максим Знак подчеркнул, что Колесникова озвучивала четкую позицию: ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. “По крайней мере, позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена”, – сказал он.