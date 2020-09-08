 

“Аппетитная такая”, “Сладость”. Grosu показала полуголое тело со всех сторон

08.09.2020, 16:40, Новости дня

Проживающая в России украинская певица Grosu обнародовала в Instagram ролик, созданный из черно-белых фото, для которых она позировала в раздельном купальнике. Певица продемонстрировала фигуру в разных ракурсах.

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Публикация от GROSU (@alina_grosu) 7 Сен 2020 в 8:50 PDT

Подписчики прокомментировали публикацию.

“Аппетитная такая”, – написал skohno29.

“Сладость”, – отреагировал matrosovveniamin.

Алина Гросу родилась в Черновцах. Сейчас она живет в Москве. Некоторое время певица сотрудничала с продюсерским центром Григория Лепса, но в 2018 году объявила, что разорвала с ним отношения.

Певица вышла замуж за предпринимателя Александра Комкова 1 июня 2019 года. Празднование бракосочетания артистки состоялось в Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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