В киевском метро из-за сбоя системы е-билет образовались очереди
08.09.2020, 16:40, Новости дня
Утром 8 сентября в киевском метро произошел сбой, в результате которого перестали работать несколько способов оплаты за проезд. Об этом сообщил Telegram-канал “KIEVMAP”.
“Сегодня в подземке не работает ничего, QR-код и банковские карты долой. Людей в итоге бесплатно пустили в метро”, – сказано в сообщении.
Из-за сбоя на станциях выстроились большие очереди.
По информации киевлян, проблемы наблюдались два с половиной часа.
“С 10.00 до 12.33 люди не могли Kyiv Smart Card воспользоваться. Я думала это только на одной станции”, – написала в комментариях к посту киевского метрополитена о сбое Виктория Земцова.
Сбой устранили примерно в 12.30. В пресс-службе метрополитена в Facebook объяснили неполадки в работе проблемами с автоматикой.
“Через просадку напряжения в электросети наблюдались сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена. Работа системы восстановлена в обычном режиме”, – отметили в метрополитене.
Шановні пасажири!Через просадку напруги в електромережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики…
Posted by КП "Київський метрополітен" on Teisipäev, 8. September 2020
С 1 сентября в Киеве можно приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и столичного метро.
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