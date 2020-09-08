 

В киевском метро из-за сбоя системы е-билет образовались очереди

08.09.2020, 16:40, Новости дня

Утром 8 сентября в киевском метро произошел сбой, в результате которого перестали работать несколько способов оплаты за проезд. Об этом сообщил Telegram-канал “KIEVMAP”.

“Сегодня в подземке не работает ничего, QR-код и банковские карты долой. Людей в итоге бесплатно пустили в метро”, – сказано в сообщении.

Из-за сбоя на станциях выстроились большие очереди.

По информации киевлян, проблемы наблюдались два с половиной часа.

“С 10.00 до 12.33 люди не могли Kyiv Smart Card воспользоваться. Я думала это только на одной станции”, – написала в комментариях к посту киевского метрополитена о сбое Виктория Земцова.

Сбой устранили примерно в 12.30. В пресс-службе метрополитена в Facebook объяснили неполадки в работе проблемами с автоматикой.

“Через просадку напряжения в электросети наблюдались сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена. Работа системы восстановлена в обычном режиме”, – отметили в метрополитене. 

Шановні пасажири!Через просадку напруги в електромережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики…

Posted by КП "Київський метрополітен" on Teisipäev, 8. September 2020

С 1 сентября в Киеве можно приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и столичного метро.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Анонсирован показ на «Армии-2020» ракетной системы «Антей-4000»

08.07 / Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о доставке гумпомощи в Сирию. Европейские дипломаты назвали это циничным

30.06 / Врачи рассказали, как сделать целлюлит незаметнее

20.08 / В Киеве пьяный мужчина, которого не пустили в супермаркет без маски, угрожал его взорвать

05.09 / Пионтковский: Лукашенко должен улететь на встречу со своей судьбой в Москву (Ростов) навсегда

03.07 / Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала “112 Украина”

05.07 / Смартфон Huawei Mate 40 от Huawei получит зарядку на 66 Вт

29.07 / Грузинское общество, коронавирус и дезинформация 

08.09 / ЛУКОЙЛ запустил новый инвестиционный цикл в Поморье

19.08 / С начала года в Украине изъяли и уничтожили более 41 тыс. взрывоопасных предметов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска