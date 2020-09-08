В киевском метро из-за сбоя системы е-билет образовались очереди

08.09.2020, 16:40, Новости дня

Утром 8 сентября в киевском метро произошел сбой, в результате которого перестали работать несколько способов оплаты за проезд. Об этом сообщил Telegram-канал “KIEVMAP”.

“Сегодня в подземке не работает ничего, QR-код и банковские карты долой. Людей в итоге бесплатно пустили в метро”, – сказано в сообщении.

Из-за сбоя на станциях выстроились большие очереди.

По информации киевлян, проблемы наблюдались два с половиной часа.

“С 10.00 до 12.33 люди не могли Kyiv Smart Card воспользоваться. Я думала это только на одной станции”, – написала в комментариях к посту киевского метрополитена о сбое Виктория Земцова.

Сбой устранили примерно в 12.30. В пресс-службе метрополитена в Facebook объяснили неполадки в работе проблемами с автоматикой.

“Через просадку напряжения в электросети наблюдались сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена. Работа системы восстановлена в обычном режиме”, – отметили в метрополитене.

Шановні пасажири!Через просадку напруги в електромережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики… Posted by КП "Київський метрополітен" on Teisipäev, 8. September 2020

С 1 сентября в Киеве можно приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и столичного метро.