Прошлый квартал стал переломным для OLED-экранов

08.09.2020, 16:15, Новости дня

Популярность OLED-экранов растет среди производителей мобильных гаджетов. Недавнее исследование показало, что в прошлом квартале произошел настоящий перелом на рынке, в результате которого OLED-дисплеи стали самыми популярными.

Только китайские производители приобрели таких экранов 30,4 млн штук для установки на свои смартфоны. OLED используют также такие известные производители электроники как Samsung и Apple.

Китайские компании выпускают 52,5% смартфонов с экранами этого типа. Тот факт, что технология обошла всех конкурентов, говорит о высоком качестве производимых дисплеев, а также об их адекватной стоимости, отмечают эксперты, которые прогнозируют дальнейшее распространение таких изделий на мировом рынке.