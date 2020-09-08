 

Меркель назвала ситуацию с Навальным не внутригерманским делом

08.09.2020, 15:48, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не является внутригерманским делом.

По данным агентства DPA, Меркель выступила на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге. Канцлер заявила, что «нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры по ЕС» по делу Навального. Она подчеркнула, что «следующим шагом должны стать объяснения России, затем будет принято общее решение в ЕС», передает РИА «Новости».

В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

В Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому Навальный, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.



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