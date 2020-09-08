 

Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

08.09.2020, 15:08, Новости дня

Российский блогер Алексей Навальный умер бы в первые часы, если бы его отравили фосфорорганическим соединением, сообщил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

Сабаев указал, что «при отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно», эта процедура «не использовалась, поскольку не было показаний, то есть не было отравления», передает РИА «Новости».

«Он погиб бы у нас в первые часы. Собственно говоря, к 18.00, к 22.00 он бы уже погиб. Это тяжелое отравление. Фосфорорганическое соединение – это очень тяжелое отравление», – добавил он.

Потому причиной состояния блогера однозначно стало не отравление «Новичком». Сабаев также считает, что поставленный Навальному в Германии диагноз является «фантастическим предположением или заключением», которое не подтверждено «ни документально, ни клинически, никаким образом».

Медик отметил, что его смущает и то, что в медицинской общественности принято негласное правило делиться информацией, мнениями, впечатлениями о течении заболевания и даже о динамике, но эту динамику в лечении Навального немецкие врачи не знают, так как не контактировали с больницей в Омске.

Он отметил, что все лабораторные исследования биологических материалов, взятых у Навального, проводились в экспертных лабораториях Омска и в федеральных лабораториях. Это были не простые исследования – искались как сами возможные вещества, так и продукты распада.

Аппаратура, с помощью которой проводили исследования экспертного класса, произведена в США, чувствительность оборудования, по словам Сабаева, очень высокая.

«Восемь консилиумов было проведено, 60 биохимических исследований, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики (…) исключали все возможные причины такого кризисного состояния. Токсикология была на первом месте, это было самое первое исследование, и через восемь часов был дан ответ об отсутствии токсикантов», – передает слова медика «Интерфакс».

Токсиколог отметил также, что немецкая клиника не запрашивала никакой информации о результатах анализов Навального, «они не вступали в контакт с 23 числа».

«Единственный контакт – это наша беседа была по электронной почте. Больше никаких контактов не было», – отметил он, добавив, что омские медики, в свою очередь, до сих пор не получали от немецких коллег никаких данных о состоянии блогера.

Напомним, правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

При этом в деле с «анализами Навального» Германия ведет себя подозрительно: МИД страны официально заявляет, что готов поделиться с Россией всеми данными о результатах анализов – в том числе касающимися якобы обнаруженных следов отравления «Новичком», однако против этого возражают военные ФРГ. Берлин объяснял задержку с передачей РФ данных о состоянии блогера, заявив, что того все еще обследуют. Между тем Навального вывели из медицинской комы.



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