Инициатор дела “Роттердам плюс” не явился в суд

08.09.2020, 14:09, Новости дня

Инициатор расследования “Роттердам плюс”, бывший нардеп Виктор Чумак 8 августа не пришел в Высший антикоррупционный суд, где должны были рассматривать его жалобу на решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела, сообщает из зала суда корреспондент портала Politeka.

Адвокат Наталья Дригваль заявила, что у Чумака нет доступа к материалам расследования и выводам экспертизы, не подтвердившей убытки от применения формулы, поэтому стороне защиты неизвестно, чем он аргументировал свой иск. Представители Чумака от комментариев отказались, отмечает корреспондент издания.

Прокурор САП также не явился в суд, он сообщил судье о занятости по другому процессу, поэтому суд отложил рассмотрение жалобы Чумака.

“В связи с тем, что участие прокурора является обязательным в данном случае, откладываем рассмотрение дела на 14 сентября”, – цитирует Politeka судью Екатерину Широкую.

Дригваль убеждена, что НАБУ “вступило в коллаборацию” с Чумаком в попытках оспорить законное решение САП о закрытии дела. Она добавила, что нардеп оспаривает закрытие дела, так как на основании его заявления в 2017 году было начато расследование, но у адвокатов есть сомнения в том, что его действия законны.

“Во-первых, уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность подачи этой жалобы лично заявителем, а не его представителями. Второй вопрос: у нас до сих пор остается открытым вопрос относительно законности наличия самого постановления прокурора о закрытии производства у Чумака как заявителя”, – сказала Дригваль.

28 августа САП сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле “Амстердам плюс”. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.