 

Новак назвал условие роста доли РФ на нефтяном рынке

08.09.2020, 14:08, Новости дня

Россия сможет нарастить долю на мировом рынке нефти после восстановления спроса из-за будущего снижения конкуренции.

«Когда спрос начнет возвращаться к докризисным уровням, для России, как и других нефтедобывающих стран, будет крайне важно в кратчайшие сроки вернуть долю рынка и, возможно, даже нарастить ее в условиях пониженной конкуренции между производителями. Перспективы оперативного наращивания добычи в будущем за – висят от уровня поддержки нефтесервиса в настоящем», – написал министр энергетики РФ Александр Новак в своей статье в журнале «Энергетическая политика».

Новак прогнозирует в 2023-2025 годах снижение мировой добычи нефти на 5 млн баррелей в сутки из-за спада инвестиций в добычу в 2020 году на фоне последствий пандемии коронавируса.

Министр также указал на тенденцию увеличения рыночной доли иностранных нефтесервисных компаний в РФ до более чем 50% в период до 2022 года в случае отсутствия поддержки отрасли со стороны государства.

По его словам, увеличение доли иностранных компаний грозит российской нефтесервисной отрасли потерей ключевых компетенций по высокотехнологичным направлениям, в том числе таким стратегически важным, как геофизические и сейсмические исследования скважин, а также специализированное программное обеспечение.

В этой связи Минэнерго разработало меры поддержки сектора. В частности, в перечень системообразующих организаций российской экономики уже включены 12 нефтесервисных организаций, еще 5 находятся в стадии проработки. Кроме того, по поручению президента РФ проводится работа по созданию условий для формирования фонда незаконченных скважин.

На фоне пандемии коронавируса снизились мировые цены на нефть. Ранее советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахим Фелс заявил, что государства после падения экономики из-за коронавируса проходят пик подъема, за которым последует спад. Уоррик Маккиббин из Института Брукинга оценил ущерб мировой экономике из-за коронавируса в ближайшие годы в 35 трлн долларов.



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