 

Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента

08.09.2020, 13:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что он, возможно, «немного пересидел» на посту главы государства, слова президента приводятся в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

Ранее Лукашенко заявил, что желает защитить то, что создано в республике за 25 лет, и хочет отдохнуть от своей работы. Также он заявлял о важности многовекторной политики Белоруссии. Кроме того, президент заявил, что «политические дрязги и неурядицы», которые произошли в Белоруссии, вскрыли недостатки в органах власти.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.



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