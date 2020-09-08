Названа стоимость консоли Xbox Series S

08.09.2020, 13:33, Новости дня

Компания Microsoft провела официальную презентацию игровой консоли нового поколения Xbox Series S, о которой ранее много писали СМИ. Как пояснили представители разработчика, данное устройство станет «младшим» в линейке аналогичных инновационных продуктов.

Таким образом, пользователи могут рассчитывать на относительно низкую стоимость. Представляя Xbox Series S, сотрудники Microsoft завили, что в розницу консоль поступит по цене всего 299 долларов США.

Однако устройство действительно выглядит как эконом-версия в широкой линейке. Так, судя по внешнему виду, в консоли отсутствует привод для дисков. Ранее стало известно, что более продвинутая версия Xbox Series X обойдется покупателям в 499 долларов.