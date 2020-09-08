Министр экономики Германии выразил сомнения по поводу санкций против России

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08.09.2020, 13:30, Новости дня

Министр экономики Германии Петер Альтмайер усомнился в эффективности санкций против таких стран, как Россия.

Он выступил с этим комментарием на фоне дебатов о целесообразности приостановки строительства газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию.

Выступая в ток-шоу на телеканале ARD, Альтмайер осудил отравление Алексея Навального как «трусливое покушение на российского гражданина в России».

Он не исключил введения санкций в будущем, но сказал, что поддержание открытых каналов связи иногда может быть более эффективным.

«Нам нужно прояснить, чего мы пытаемся достичь с помощью санкций. Это вопрос взгляда в зеркало или это принесет что-то позитивное для прав человека?» – спросил он.

По словам Альмайера, его политический опыт говорит о том, что санкции часто ведут к «ужесточению политики».

«Я не знаю ни одного случая, когда такая страна, как Россия, или подобная страна изменила свое поведение из-за санкций», – добавил он.

Канцлер Германии Ангела Меркель столкнулась с возрастающими требованиями приостановить строительство газопровода «Северный поток – 2», который мог бы удвоить российский газовый экспорт в Германию.



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