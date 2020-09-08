 

Минобороны анонсировало учения «Кавказ-2020»

08.09.2020, 12:48, Новости дня

Российские стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября с участием девяти иностранных государств, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Хотел бы остановиться на предстоящих стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». Они пройдут с 21 по 26 сентября и завершат комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил в этом году», – передает ТАСС слова Шойгу.

По его словам, «планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств».

Глава военного ведомства добавил, что еще «девять стран направят в Россию военных наблюдателей».

Напомним, 30 августа со ссылкой на минобороны Индии появилось сообщение о том, что страна отказалась от участия в международном стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».



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