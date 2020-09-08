Белорусские пограничники объяснили причину задержания Колесниковой

08.09.2020, 12:48, Новости дня

Члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали для установления обстоятельств произошедшего на границе с Украиной, сообщил официальный представитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

«На данный момент Мария Колесникова задержана для установления обстоятельств произошедшего», – приводит слова Бычковского РИА «Новости».

Напомним, в понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков не выходят на связь.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой. Она потребовала немедленно освободить ее.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру пропавшего исполнительного секретаря координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.