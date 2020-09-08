 

Резников о жилье для переселенцев: Государство не потянет донорский подход – взять и всем подарить квартиры

08.09.2020, 12:45, Новости дня

Украинское государство не может обеспечить квартирами всех переселенцев. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил “Фактам” в интервью, которое было опубликовано 8 сентября.

“Какая помощь может быть оказана? Государство не потянет сегодня донорский подход – взять и всем подарить квартиры. Это утопия. Ведь у нас есть еще очереди на получение жилья – многодетные семьи, дети-сироты, чернобыльцы, особенно с инвалидностью. То есть наше государство за неполных 30 лет независимости на системной основе напринимало столько важных и благородных социальных программ (как правило, на популистской основе – под выборы), что сложно найти человека, который не является сколь-нибудь социально зависимым лицом. Но выплачивать обещанное государство не может, и эти невыполненные обещания лишь накапливаются”, – сказал вице-премьер.

Он отметил, что в новом жилье нуждаются не все внутренне перемещенные лица.

“Кто-то уже купил квартиру или дом, кто-то взял кредит, кто-то вложил в инвестиционный проект”, – объяснил Резников.

По состоянию на 7 сентября 2020 года в Украине на учете как внутренне перемещенные лица находятся, по данным Министерства социальной политики, 1 455 325 человек.

В 2019 году решение жилищного вопроса для одного внутренне перемещенного лица обходилось украинскому госбюджету более чем в 1 млн грн, информировали в Мисоцполитики. “За счет субвенции в размере 25 млн грн, выделенной из государственного бюджета органам местного самоуправления, был решен жилищный вопрос 24 внутренне перемещенных лиц”, – отметили в ведомстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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