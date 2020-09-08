«Северный поток-2»: крах или кома?

08.09.2020, 12:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2» в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Глава Белого дома также заметил, что он и до этого выступал против проекта.

Ранее в понедельник Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила введение против России санкций, в том числе и напрямую затрагивающих строительство «Северного потока – 2». Таким образом, она поддержала позицию главы МИД ФРГ Хайко Маса, увязавшего действия Берлина в зависимости от того, будет ли Кремль проводить расследование резонансного преступления, возмутившего всю мировую общественность.

Пока Москва уклоняется от начала расследования, мотивируя это тем, что Германия в ответ на запрос Генпрокуратуры РФ не передала результаты анализов Алексея Навального, а у российской стороны якобы нет доказательств отравления.

Берлин же исходит из вывода, что при покушении на Навального было использовано химическое вещество из группы «Новичок». Власти Великобритании уверены, что вещество такого же типа применялось при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Между тем, в соответствии с лаконичным заявлением берлинской клиники «Шарите» в понедельник, Алексей Навальный, наконец, выведен из медицинской комы и реагирует на речь окружающих. Однако медики не взялись прогнозировать последствия «тяжелого отравления». В коме оппозиционер пробыл с 20 августа, попав в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, направлявшемся из Томска в Москву.

Проект «умер»

Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин назвал заявления немецкого руководства о судьбе проекта «лицемерием и притворством». По его оценке, «Северный поток-2» и без того уже «умер».

«В декабре (прошлого года) его эффективно закрыли американцы своими санкциями, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – С этого момента проект не движется. Насколько мне известно, «Газпром» сделал некоторые работы, но только на наземных объектах и немного присыпал камнями кое-где проложенные трубы из-за опасности, связанной с судоходством… Вот это еще можно делать под санкциями. Но работа по доукладке труб не движется вообще».

В распоряжении «Газпрома» нет судна, которое могло бы их уложить, констатировал Михаил Крутихин. Кроме того, одним трубоукладчиком, по его мнению, не обойтись: «Нужны суда поддержки, обеспечения. Их владельцы отказываются работать под санкциями. Поэтому, когда в Германии раздаются голоса с угрозами в адрес России: вот, мол, за отравление Навального мы пересмотрим свое отношение к «Северному потоку-2», это всё пустые слова».

В то же время никаких предпосылок для реанимация проекта в обозримой перспективе нет, утверждает аналитик. По его словам, у «Газпрома» сейчас единственная тактика: доказать Путину, что они сделали все, что могли: «Поэтому они перегнали с Дальнего Востока судно, которое после модернизации теоретически могло бы достроить «Северный поток-2» – трубоукладчик, плавучий кран «Академик Черский». Его поставили у порта Мукран на острове Рюген, и он стоит там без действия с марта. Ни один подрядчик не согласится там работать».

Геополитическая сторона проекта, заключавшаяся в стремлении Кремля лишить Украину транзита российского газа, потерпела крах, утверждает Михаил Крутихин. В результате с прибылью остались только приятели Путина, которые занимались строительством гигантского и никому не нужного газопроводного коридора с Ямала, а деньги российских налогоплательщиков плакали, резюмировал аналитик.

«Северный проект-2» больше выгоден Германии, чем РФ

В свою очередь, президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Олег Буклемишев сомневается, что от немцев в данном случае стоит ждать выбора в пользу политической принципиальности и в ущерб практической составляющей. Как ему представляется, угрозы руководства Германии не слишком реальны.

«Потому что довольно уже много было сделано в рамках проекта, а немецкие фирмы – основные бенефициары строительства «Северного потока-2», – пояснил он в комментарии «Голосу Америки». – Строго говоря, сама стройка больше выгодна Германии, чем Российской Федерации. Так что, если этого не случилось раньше, то сейчас тем более не должно случиться, несмотря на ожесточенные дискуссии, которые ведутся немецкими политиками».

Олега Буклемишева удивляет уже то, что Германия после аннексии Россией Крыма в 2014 года присоединилась к санкциям против Москвы и до сих пор продолжает придерживаться выбранной позиции: «С мой точки зрения, это фантастика по сравнению с тем, как Берлин вел себя на протяжении долгих лет (в отношении РФ). Но, думаю, что отказ от «Северного потока-2» все же за пределами возможностей даже новой Германии с ее повышенным идеологическим тонусом».

В Кремле сложилось представление о том, что всё без исключения продается и покупается, полагает экономист. И то, что подобный механизм стал сбоить даже во взаимоотношениях с Германией, это очень неприятный сигнал для российских властей, заключил он.