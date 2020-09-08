Если США накажут Анкару санкциями, больше всех выиграет РФ

08.09.2020, 11:55, Новости дня

Кризис в американо-турецких отношениях, наступивший после закупки Анкарой систем С-400, угрожает крупной ссорой Турции с НАТО, пишут политологи Джессика Варнум и Джан Касапоглу в своей статье для The National Interest. По мнению авторов, Турция и США должны найти компромисс до того, как конгресс одобрит оружейное эмбарго против Турции, поскольку от него выиграют только противники НАТО и главным образом — Россия, которая получит возможность расширить экспорт своих вооружений в Турцию.



Reuters

Учитывая эмбарго, наложенное США на участие Турции в программе самолёта F-35, и обсуждение в конгрессе возможных «вторичных санкций» против Анкары за покупку российских ЗРК, может показаться, что американо-турецкий союз застыл на краю пропасти, пишут политологи Джессика Варнум и Джан Касапоглу в своей статье для The National Interest.

Впрочем, и США, и Турция имеют значительный опыт в восстановлении нормальных отношений в условиях, когда кажется, что никакой надежды уже нет, отмечают авторы. К примеру, США уже вводили оружейное эмбарго против Турции в 1975 году. Кроме того, Варнум и Касапоглу подчёркивают, что, пусть РФ и Турция заключили сделку по С-400, это не мешает Анкаре выступать против Москвы в ряде региональных конфликтов, например, в Сирии и Ливии.

Чтобы понять сложность С-400 для отношений внутри НАТО, необходимо обратиться к технической стороне вопроса, пишут авторы. На данный момент Турция не участвует в процессе технического обслуживания С-400 и не получила технологического трансфера касательно устройства и принципов работы российского ЗРК. В таких условиях турецкие военные не могут точно знать, что именно российская система делает в Турции, в частности, имеет ли она скрытые киберустройства, переправляющие данные о технике НАТО в Москву. Иными словами, нельзя исключить возможность того, что С-400 может изучить особенности нового самолёта F-35. Это, в свою очередь, подвергнет опасности все ВВС США от Западной Европы до Восточной Азии.

В таких условиях неудивительно, что НАТО отказалось отправлять F-35 в Турцию, а также проводить совместные учения с участием F-35 в турецком воздушном пространстве, учитывая наличие развёрнутых на турецкой территории С-400, пишут Варнум и Касапоглу. Однако проблема с С-400 грозит Турции не только потерей F-35, но и крупной ссорой с НАТО. В новых условиях Анкара может заменить свои устаревшие истребители F-16S и F-4Е на новые российские Су-35С. Дополнительные закупки оружия у РФ станут ещё более вероятными, если Турция и США не успеют договориться до принятия конгрессом «вторичных санкций», способных полностью отрезать Анкаре доступ к западной военной технике.

Впрочем, Турция пока так и не объявила о том, что системы С-400 начали действовать, отмечают авторы. По мнению американского эксперта Аарона Штайна, соглашение о неразвёртывании С-400 в Турции может уладить кризис в американо-турецких отношениях. Авторы также подчёркивают, что Турция и США слишком важны друг для друга, поэтому им необходимо прийти к компромиссу и урегулировать ссору. «Единственными победителями от американского оружейного эмбарго в адрес Турции будут противники НАТО — в первую очередь Россия», — утверждается в статье.