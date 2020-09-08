Лондонский музей проверит Дарвина на расизм

08.09.2020, 11:55, Новости дня

Лондонский музей естествознания планирует устроить ревизию своих экспозиций, чтобы удостовериться, что они не отражают «колониальные, имперские и рабовладельческие пережитки прошлого», пишет Daily Mail. По словам издания, среди «проблематичных» коллекций оказались образцы экзотических птиц, собранные натуралистом Чарльзом Дарвином во время его экспедиции на Галапагосские острова.



Reuters

Лондонский музей естествознания проводит проверку, чтобы выявить потенциально «оскорбительные» коллекции. В их числе оказались выставки работ Чарльза Дарвина, пишет Daily Mail.

По словам издания, в свете протестов движения Black Lives Matter руководство музея приказало устроить ревизию определённых коллекций, которые предположительно являются «пережитками колониализма, рабовладения и империи». В результате некоторые залы, статуи и экспонаты, которые сочтут «проблематичными», могут потенциально переименовать или убрать.

Исполнительный комитет Музея естествознания «очень заинтересован» этим вопросом. Он разослал сотрудникам исследование, в котором утверждается, что «наука, расизм и колониальная власть неразрывно связаны друг с другом». Документ предлагает публично признать прошлое, чтобы сделать экспозиции «менее расистскими».

«Движение Black Lives Matter продемонстрировало, что нам нужно делать больше и действовать быстрее, поэтому в качестве первого шага мы начали общеорганизационный обзор именования и признания, — объяснил персоналу директор Музея естествознания Майкл Диксон, — Мы хотим узнавать и учиться, осознавая важность более глубокого понимания разнообразия и инклюзивности».

В число подозрительных коллекций попали образцы экзотических птиц, собранные натуралистом Чарльзом Дарвином во время его экспедиции на Галапагосские острова с капитаном Робертом Фицроем на корабле «Бигль» в 1835 году.

Просочившийся в СМИ научный доклад, на который предлагается ориентироваться работникам музея, называет путешествие Дарвина на «Бигле» одной из многих британских «колониалистских научных экспедиций». В документе утверждается, что одной из целей этого вояжа было «позволить британцам лучше контролировать эти районы». Кроме того, авторы работы считают, что «музеи были созданы, чтобы легитимировать расистскую идеологию».

Другие коллекции, которые могут подвергнуться антирасистскому разбору, — образцы, собранные ботаником Джозефом Бэнксом, который путешествовал с капитаном Джеймсом Куком. Также внимание ревизионистов могут привлечь артефакты, полученные шведским учёным Карлом Линнеем, который считал африканцев «хитрыми», «ленивыми» и «небрежными».

Кроме того, под проверку может попасть коллекция флоры сэра Ханса Слоана, одного из основателей Британского музея. В августе руководство учреждения назвало исследователя «рабовладельцем» и приказало снять его бюст с пьедестала.

Потолок главного зала в Музее естествознания, где висит скелет голубого кита «Надежда», также могут счесть «проблематичным». Всё дело в том, что на нём изображены картины колониального экспорта, включая хлопок, чай и табак, поясняет издание.

Статуя Чарльза Дарвина, которая находится в главном зале музея, вероятно, тоже вызовет вопросы. Впрочем, как и памятник Томасу Генри Хаксли, который выдвигал теорию о пяти «человеческих расах», подчёркивает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Js4p: Это становится уже не смешно. Если кого-то «оскорбляет» великое прошлое Британии, я предлагаю им паковать вещи и уехать жить где-нибудь ещё. Пожалуйста, просто уезжайте.

Disgusted: Мы сражались на двух мировых войнах с подобной идеологией, и теперь всё происходит опять, но на этот раз внутри нашей страны.

TonyLeMesmer: Остановит ли кто-нибудь это безумие?

Cromwell: Закройте тогда вообще Музей естествознания, потому что там всё колониальное. Увольте всех этих недоумков, которые его заполонили. Замените их разумными учёными, если такие остались, и полностью игнорируйте политкорректность и «прогрессивных» людей.

mr perkins: «Там, где сжигают книги, в конце концов, начинают сжигать людей».