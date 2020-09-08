Макрон рискует проиграть следующие выборы, если не решит проблему преступности

08.09.2020, 11:55, Новости дня

Неспособность обеспечить безопасность в стране, столкнувшейся с резким ростом преступности, может стать ахиллесовой пятой Эммануэля Макрона и помешать ему переизбраться на второй срок, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, задача обеспечить порядок осложняется разногласиями внутри правительства и отсутствием чёткой стратегии у руководства страны.



Reuters

«Отсутствие безопасности — ахиллесова пята Эммануэля Макрона?» — это подозрение, бесконечно повторяемое французскими правыми партиями, может завоевать позиции в общественном мнении Франции, полагает Le Figaro. «Это его слабое место. И это явно может ему дорого стоить. Он может из-за этого проиграть президентские выборы», — тревожится в разговоре с газетой советник главы государства.

Как отмечает издание, год назад Макрон уже предупредил своих соратников, что централизация власти посредством борьбы с влиянием общин и нелегальной миграцией станет главной темой и основным приоритетом президента в преддверии выборов 2022 года. По словам газеты, после лета, отмеченного всплеском различного рода преступлений и агрессии, о которых только и говорили в обществе, главе государства ничего не остаётся кроме скорейшего принятия решений в области, где ему с трудом удаётся нащупать чёткую линию поведения. Тем более что, по данным последних опросов общественного мнения, беспокойство о безопасности в последнее время поднялось на первую строчку в списке опасений французов после ситуации в сфере здравоохранения.

По этой причине первое после периода отпусков заседание правительства в среду будет частично посвящено вопросам восстановления «республиканского порядка» и «безопасности и судебной системы». Тем не менее исполнительная власть, похоже, всё ещё колеблется , стоит ли объявить о новых мерах уже со среды, разрываясь между необходимостью проявить свою волю и риском создать впечатление уступок перед нападками оппозиции.

«В отличие от тех, кто отвечает лозунгами, мы должны иметь рациональные ответы. Согласованность действий не будет продиктована ни эмоциями, ни попытками оппозиции присвоить эту тему», — предупреждают в Министерстве юстиции.

По мнению издания, заседание правительства также станет возможностью проверить на прочность новый тандем глав министерств внутренних дел и юстиции. По опасению некоторых, назначение на эти должности двух «темпераментных» людей может осложнить принятие правительством мер в отношении репрессивной политики и судебного реагирования.

Так, на прошлой неделе министр юстиции дистанцировался от своего коллеги, отказавшись использовать заимствованный у крайне правых термин «одичание» для описания атмосферы роста агрессии в обществе. Министр внутренних дел, в свою очередь, подчеркнул, что хотя ни он, ни его коллега не собираются отказываться от своих слов, никакого раскола в правительстве не наблюдается. Глава правительства Жан Кастекс также отказывается признавать наличие разногласий между министрами, однако сам предпочитает говорить не об «одичании», а о «легко воспламеняемом и нервном обществе». При этом премьер-министр с момента своего назначения настаивает на необходимости более эффективного и оперативного ответа судебной системы на насилие. В то же время президент призывает отвечать на «процесс банализации насилия в обществе» образовательными методами.

По словам издания, Макрон уже в 2017 году начал развивать теорию о назначении на ключевые должности сильных личностей. Сегодня, будучи обеспокоенным «упадком республиканского поведения», он одинаково нуждается как в деятельном министре внутренних дел Жеральде Дарманене, так и в министре юстиции Эрике Дюпон-Моретти, являющемся мощным воплощением должности.

«Необходимо срочно разработать чёткую доктрину безопасности. Если беспорядки продолжатся, люди в конце концов сами начнут вершить правосудие. Это культурная проблема. Авторитет связан с образованием, и, к сожалению, в этом направлении действовать слишком поздно», — сетует один из ключевых министров.

Многие сторонники Макрона вот уже несколько месяцев опасаются, что он повторит судьбу бывшего премьер-министра Лионеля Жоспена, чья неспособность справиться с ростом преступности в 2002 году открыла дорогу к власти правым и позволила Жан-Мари Ле Пену впервые пройти во второй тур президентских выборов.

Тем временем исполнительная власть уже несколько месяцев обещает принять законопроект по борьбе с так называемым «сепаратизмом». Как отмечает газета, это ещё одна тема, способная спровоцировать раскол в лагере президента. Перед принятием текста, вероятно, придётся вновь решать семантические споры: следует ли называть «сепаратистами» только радикальных исламистов или стоит применять этот термин ко всем, кто не разделяет «ценностей республики». Исполнительная власть пока не приняла решения, заключает газета.