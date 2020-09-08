 

Тихановская в ПАСЕ предложила ввести персональные санкции против властей Белоруссии

08.09.2020, 11:48, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в ПАСЕ предложила ввести индивидуальные санкции в отношении руководства страны.

Тихановская заявила, выступая на сессии, что белорусы «нуждаются в помощи», и «необходимо, чтобы на этот режим, на этого человека, отчаянно цепляющегося за власть, было оказано международное давление», передает РИА «Новости».

Она указала, что «нужно ввести санкции против людей, которые отдают и исполняют преступные приказы, которые являются нарушением международных норм и прав человека», а также «нужно немедленно освободить всех политических заключенных и начать цивилизованный диалог, чтобы найти пути для нашей старны двигаться дальше».

Напомним, Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. Также страна не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Тихановская – 10,09%. В ночь на 11 августа она покинула Белоруссию, отправившись в Литву.

Позже Тихановская объявила себя символом белорусского протеста.

Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями. До этого сообщалось о готовящемся санкционном списке из 20 человек, при этом туда решили не включать президента Белоруссии Александра Лукашенко.



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