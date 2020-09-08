Польша договорилась о покупке у США ракетных комплексов Javelin

08.09.2020, 11:48, Новости дня

Польша договорилась о покупке в США противотанковых ракетных комплексов FGM-148F Javelin, информирует инспекторат вооружений польской армии.

«В США подписаны соглашения на поставку 60 пусковых установок и 180 противотанковых управляемых ракет FGM-148F Javelin вместе с пакетом обучения и логистики», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Также отмечается, что в начале года были завершены переговоры о поставке США в Польшу многоцелевых самолетов F-35A Lightning II вместе с логистическим и учебным пакетом. В рамках этого соглашения ВВС республики получат 32 самолета. Первые из них будут поставлены в Польшу в 2025 – 2026 годах.

Кроме того, польские военные заключили ряд контрактов с отечественными производителями на поставки вооружения, в том числе третий контракт на поставки компонентов 120-мм самоходных минометов Rak и договор на поставку винтовки MSBS.

В результате исполнения договора польская армия в 2022-2024 годах получит 40 экземпляров 120-мм самоходных минометов Rak и 20 артиллерийских командных машин. Также было закуплено на сумму около 177 млн злотых более 18 тыс. винтовок MSBS «Grot», предназначались для оперативных войск и Войск территориальной обороны.

Их поставки начнутся в текущем году, а последние партии, как ожидается, поступят в Вооруженные силы Польши в 2026 году.

Напомним, в марте в США сообщили, что Госдепартамент США одобрил предполагаемую поставку Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin на 100 млн долларов – 79 пусковых установок и 180 ракет к ним.