 

Alyosha: Даже когда дочь плачет, я спокойно пью чай

08.09.2020, 11:25, Новости дня

Украинская певица Alyosha, которая в третий раз стала мамой, заявила в эфире передачи “Утро с Украиной” на канале “Украина”, что позволяет себе спокойно допить чай и только потом идет успокаивать новорожденную дочь, если она заплакала. Интервью с артисткой обнародовано на странице передачи в Instagram. 

По словам певицы, ее новорожденная дочь по сравнению со старшими сыновьями ведет себя намного спокойнее и дает родителям поспать. 

“Мы только немножко не досыпаем”, – сообщила певица. 

Alyosha подчеркнула, что новорожденная дочь может прекратить плакать только у нее на руках, хотя супруг певицы фронтмен украинской группы “Антитіла” Тарас Тополя также предпринимает попытки успокоит дочь.

“Но Мария все чувствует и пока что ей нужна именно мама. Тарас пока не может ее так успокоить, насколько это мне нужно. Но даже когда она плачет, я спокойно пью чай”, – поделилась опытом певица. 

Она призналась, что только допив чай, идет к плачущей дочери. 

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* * У студіі * «Ранку з Украі * ною» відбулася прем’єра пісні «Птаха». У своі * и * новіи * роботі співачка @alyoshasinger фокусує увагу на великіи * силі слова. * Прем’єра 12-серіи * ноі * історіі * «Сага» про життя украі * нськоі * родини протягом 1914 – 2014 років відбудеться у жовтні на @kanalukraina за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Публикация от Ранок з Україною (@ranok_ua) 4 Сен 2020 в 4:29 PDT

15 августа Alyosha родила дочь. Девочке дали имя Мария. Она – третий ребенок в семье артистов. Старший сын певицы Роман появился на свет в 2013 году, средний ребенок Марк – в 2015-м. 

28 апреля Alyosha и Тополя рассказали, что вскоре станут многодетными родителями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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