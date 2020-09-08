Десятки женщин пришли поддержать Ефремова к Пресненскому суду Москвы

08.09.2020, 11:23, Новости дня

Несколько десятков женщин пришли поддержать Михаила Ефремова к Пресненскому районному суду Москвы, где во вторник огласят приговор актеру.

Они пытались войти в здание, обеспечивающие его безопасность полицейские выстроились в цепь, препятствуя им. Тогда группа поддержки сосредоточила внимание на прибывающих участниках процесса. Друзьям Ефремова и его родственникам, проходящим в здание суда, они скандировали «Мы с вами!» и «Михаил не виноват», а адвокату потерпевших Александру Добровинскому – «Позор!», передает ТАСС.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.