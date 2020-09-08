Эксперт объяснил «задержание» Колесниковой на границе с Украиной

08.09.2020, 11:23, Новости дня

«Тихановская, Колесникова, женские марши – все это сильно раздражает Лукашенко, поэтому он нарушает все морально-этические нормы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец, комментируя задержание члена координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой на границе с Украиной.

«Это откровенная провокация белорусского КГБ, – сказал Дмитрий Болкунец. – Видимо, это сделано для того, чтобы скрыть публичное незаконное задержание Марии Колесниковой в центре Минска накануне. Силовики придумали легенду, что она якобы на границе попалась».

«Пропускной пункт на границе с Украиной выбран для организации постановки не случайно. Нейтральная полоса там составляет 13 километров, в то время как на участках границы с Литвой и Польшей расстояние до иностранного КПП не более 300 метров. В этом плане белорусско-украинская граница – самое удобное место для съемок провокационных роликов в исполнении «кинорежиссеров», – отметил собеседник.

Судя по тому, что информация об инциденте была синхронно подана белорусскими государственными СМИ – все было спланировано заранее, считает эксперт. Это, в свою очередь, еще раз подтверждает, что речь идет о постановке с целью дискредитировать участников протестного движения, подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, Колесникова представляет серьезную угрозу для Александра Лукашенко, потому что она проявила свою харизму и стала лицом протеста в Белоруссии. «Тихановская, Колесникова и женские марши, которые проходят по воскресеньям – все это сильно раздражает Лукашенко. Он не знает, что с этим делать, поэтому нарушает все морально-этические нормы. Однако в провокации, вроде нынешней, белорусское общество уже не верит», – заключил Болкунец.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что члены КС оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов на автомобиле покинули республику и оказались на территории Украины. По данным комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Напомним, в понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя координационного совета оппозиции Белоруссии не выходят на связь.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру пропавшего исполнительного секретаря координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.