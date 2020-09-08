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08.09.2020, 11:23, Новости дня

В Новосибирске агитатора оппозиционной Коалиции «Новосибирск-2020» оставили без оплаты и назвали провокатором.

«Классно работать оппозиционером. Можно кинуть людей на деньги, потом откреститься от них, назвав провокаторами. А потом еще и обвинить во всем ЕдРо и кровавого Путина. Девушка написала у себя в ВК о том, что ее и других оставили без оплаты в штабе «Коалиции». Прикрепила видео», – пишет Telegram-канал «Сибирский цирюльник». 

Девушка на своей странице во «Вконтакте» рассказала, что хотела заработать во время выборов, нашла в группе подработок объявление, где ей предложили расклеить листовки за Коалицию, «обещали неплохо заплатить». 

«Пришла на следующий день в обозначенное время, все объяснили дали листовки и все что надо, начали ходить по городу, клеить листовки ничего необычного. Трэш начался когда мы в конце рабочего дня пришли за обещанными деньгами, пошли в штаб «Коалиции» на Сибирской, там была куча народа, так называемых «волонтеров» все я так понимаю неплохо зарабатывают», – рассказала она. 

По ее словам, в Коалиции сказали, что впервые слышат про волонтеров и выгнали из помещения, ничего не заплатив.

Тем временем координатор штаба Навального Сергей Бойко в Facebook назвал девушку и других агитаторов провокаторами, которые намерено очернить штаб Коалиции. 

Ранее в Новосибирском штабе сторонников блогера Алексея Навального провели инструктаж оппозиционных наблюдателей, где заявили о необходимости создания искусственных провокаций на предстоящих в регионе выборах. 



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