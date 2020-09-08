Источник: Колесникова порвала паспорт, чтобы избежать депортации

08.09.2020, 9:08, Новости дня

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из страны принудительно, она порвала свой паспорт, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Источник сообщил, что Колесникова «при попытке фактической депортации (…) порвала паспорт», а потому «не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», передает «Интерфакс».

Между тем в пресс-службе погранкомитета Белоруссии сообщили, что не обладают информацией о разорванном паспорте Колесниковой, передает РИА «Новости».

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков на автомобиле покинули республику и оказались на территории Украины. По данным комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему.

Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Напомним, в понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что Колесникова, Кравцов и Родненков не выходят на связь.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.