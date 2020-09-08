Icon представил новый проект на базе пикапа Chevrolet

08.09.2020, 9:55, Новости дня

Известный калифорнийский бренд Icon официально презентовал рестомод на базе легендарного пикапа Chevrolet.

В свою очередь, первоначально автомобиль демонстрировали в качестве фермерского грузовика, однако теперь модернизированный экземпляр существенно привлекательнее. В частности, специалисты ателье сумели сохранили оригинальный дизайн, тем самым дополнив лишь некоторые внешние черты. Основные изменения коснулись двигателя, подвески, а также трансмиссии автомобиля.

Вместе с тем под капотом Chevrolet установлен 6,2-литровый турбированный двигатель на 436 л.с. мощности. Автомобиль поставляется с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также имеет независимую подвеску. Пока стоимость данного экземпляра не раскрыта.