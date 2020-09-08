Власти Белоруссии: Колесникова задержана на границе с Украиной

08.09.2020, 9:51, Новости дня

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая накануне была похищена неизвестными в центре Минска, была задержана на границе с Украиной. Об этом сообщило государственное агентство БелТА. Позже эту информацию подтвердили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

Официальный представитель ГПК Антон Бычковский сказал журналистам, что Колесникова и двое её соратников, Антон Родненков и Иван Кравцов, рано утром 8 сентября пытались выехать из страны через пункт пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе. Они прошли таможенное оформление и направились в сторону Украины. Однако якобы впоследствии, встретив пограничный наряд, автомобиль резко ускорился, создав угрозу жизни военнослужащему. В результате Колесникова оказалась вне транспортного средства. «По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины»- , заявил официальный представитель белорусской погранслужбы. В настоящий момент Колесникова задержана, ведётся разбирательство, уточнил он.

Источник «Интерфакса-Украина» в Координационном совете белорусской оппозиции сообщил, что Колесникова не выехала из Белоруссии, поскольку при попытке её насильственного вывоза с территории страны порвала свой паспорт.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что, в отличие от двух ее соратников по Координационному совету белорусской оппозиции, Мария Колесникова не пересекала границу Белоруссии и Украины.

Источник «Интерфакса«в окружении оппозиционеров считает, что попытка пересечения границы с Украиной тремя членами координационного совета оппозиции могла быть инсценировкой спецслужб. По его данным, Колесникову, Родненкова и Кравцова доставили на границу с Украиной из следственного изолятора.

В телеграм-канале «БелТА» также опубликована видеозапись, на которой Кравцов говорит о решении покинуть республику. «Мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время», – говорит Кравцов.

Член координационного совета Максим Знак сообщил Белорусской службе Радио Свобода, что ранее Колесникова говорила, обсуждая ситуацию с другой активисткой – Ольгой Ковальковой, насильно вывезенной спецслужбами в Польшу, что не согласится покинуть Белоруссию, если с ней случится нечто подобное.

Видео якобы прорыва оппозиционеров через границу опубликовал провластный телеграм -канал «Желтые сливы», его репостнуло государственное Агентство телевизионных новостей. На видео машина, в которой предположительно находятся оппозиционеры, после проверки документов проезжает КПП. Признаков «прорыва» или какой-либо угрозы пограничникам, на видео нет.

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова утром 7 сентября была похищена неизвестными людьми в центре Минска. По свидетельствам очевидцев, люди в гражданской одежде и масках схватили Колесникову и силой завели её в микроавтобус. Позднее пропала связь с соратниками оппозиционера – Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

Представители милиции и Следственного комитета заявили, что не знают о задержании Колесниковой. Белорусский КГБ исчезновение оппозиционеров не комментировал.

Мария Колесникова – представитель штаба арестованного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Она получила известность во время предвыборной кампании как участница «Женского трио» – вместе с супругой другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало и кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Оппозиционер – последняя участница «трио», которая оставалась в Белоруссии и была на свободе. В воскресенье она принимала участие в очередном массовом марше протеста в Минске.

Акции против президента Александра Лукашенко проходят в столице Белоруссии и других городах уже почти месяц – после выборов 9 августа, результаты которых, как утверждают протестующие, были сфальсифицированы. Многие участники были задержаны, подвергались пыткам и унижениям.