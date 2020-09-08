АПЛ «Казань» провела испытания в Белом море

08.09.2020, 10:48, Новости дня

Новая российская многоцелевая атомная подлодка «Казань» провела ходовые испытания в Белом море, сообщила пресс-служба Северного флота (СФ).

«Во время выхода в Белое море экипаж АПЛ «Казань» выполнил плавание в надводном и подводном положении, отработку элементов задачи курса боевой подготовки, а также замер ряда технических параметров корабля, например, шумности подводного хода», – передает «Интерфакс» сообщение СФ.

Выход подлодки в море сопровождали подводный крейсер «Дмитрий Донской» и суда обеспечения Беломорской военно-морской базы. После выполнения задач в море корабли и суда прибыли в Северодвинск.

Напомним, головная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» планируется к передаче флоту в 2020 году. Эта АПЛ будет отличаться от базового проекта 885 новой системой управления.