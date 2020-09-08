 

Польский депутат – многие страны ЕС ставят интересы с Россией выше независимости Белоруссии

08.09.2020, 10:42, Новости дня

Единодушие польских депутатов в Европарламенте может оказать существенное влияние на позицию ЕС по Белоруссии в целом, уверен депутат партии «Право и справедливость» Павел Лищецкий. В беседе с Polskie Radio он говорит, что это особенно важно, потому что многие страны Западной Европы предпочитают хорошие контакты с Россией независимости Белоруссии.

Депутат польской партии «Право и справедливость» Павел Лищецкий уверен, что единодушие польских депутатов в Европарламенте может оказать существенное влияние на позицию ЕС по Белоруссии. «Депутаты Европарламента отдельных фракций предстанут в качестве послов белорусского вопроса во фракциях, имеющих вес в Европейском союзе», — объяснил он в беседе с Polskie Radio.

Политик добавил, что эти «послы» будут в состоянии проложить путь идее свободной, независимой от РФ Белоруссии. «Это стоит сделать особенно потому, что многие страны Западной Европы ставят хорошие контакты с Россией выше независимости Белоруссии», — с сожалением констатировал он.

В свою очередь, его коллега, депутат от «Гражданской коалиции» Чеслав Мрочек, уверен, что позиция свободного мира, как со стороны ЕС и его государств-членов, так и со стороны Соединённых Штатов в отношении того, что происходит в Белоруссии, позитивная. «Они говорят, что это было нечестно, что нужно провести в Белоруссии новые, свободные и демократические выборы», — подчеркнул он.

Более того, политик призывает искать инструменты оказания эффективной помощи демократической белорусской оппозиции, чтобы стремления белорусского народа не были в итоге подавлены.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Рост числа новых случаев COVID-19 приводит к восстановлению карантинных мер

26.06 / Гривна к евро подорожала до 29,91 грн/€

15.08 / США назвали «лучшее место» для переговоров по Ирану

18.08 / Oracle начала переговоры с ByteDance о приобретении TikTok в США

02.07 / В Китае начались продажи электрического седана Xpeng P7

12.08 / В Украине зафиксировано 1433 новых случая COVID-19 за сутки, что близко к антирекорду

28.06 / “Ешь богатых!”: Америку раздирают противоречия

26.08 / Кеннет Яловиц: Москва заняла выжидательную позицию в отношении Беларуси

03.09 / Стало известно о желании Лукашенко объединить Украину и Белоруссию

27.08 / В РФ был обнаружен новый вид клеща, который является переносчиком потенциально опасных болезней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска