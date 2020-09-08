Перед угрозой второй волны пандемии Евросоюз ищет способ избежать нового хаоса на границах

08.09.2020, 10:42, Новости дня

Европейская комиссия выпустила рекомендацию в попытке согласовать разрозненную пограничную политику членов ЕС в условиях пандемии, пишет Le Figaro. По словам издания, европейским странам предлагается ориентироваться на цвета, которые будут присвоены каждому региону в зависимости от эпидемических показателей. Как поясняет газета, основная цель властей ЕС перед угрозой второй волны пандемии — не допустить повторения хаоса, царившего на внутренних границах Европы весной.



Reuters

Красный, оранжевый, зелёный и серый — к этим цветам должны привыкнуть европейские граждане, намеренные продолжать путешествовать по континенту, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, в связи с ростом количества заражений COVID-19 в Европе и опасениями второй волны эпидемии Германия, Франция и Еврокомиссия решили «взять быка за рога» и попытаться навести порядок в решениях, принятых государствами — членами ЕС.

Дания закрыла свои границы для французов, Франция полностью открыта, Венгрия впускает исключительно путешественников из других стран Вышеградского клуба (Польша, Чешская Республика, Словакия) — в этом «калейдоскопе индивидуальных мер», как называет положение еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, не мудрено потеряться, замечает газета.

Не говоря уже о мерах, вводимых для путешественников по возвращении из «красных зон»: продолжительность карантина, количество требуемых анализов, необходимый промежуток времени между этими анализами — всё это разнится в зависимости от страны.

По экономическим и политическим причинам Брюссель хочет защитить свободу передвижения и избежать хаоса, наблюдаемого весной. «Мы считаем, что ни одному гражданину Евросоюза не должно быть отказано во въезде в другую европейскую страну», — считает глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

В пятницу комиссия опубликовала рекомендацию, в значительной степени основанную на предложениях Парижа и Берлина. Чтобы избежать «стигматизации» всех путешественников, возвращающихся из европейских стран в целом, и введения излишних ограничений, комиссия предлагает руководствоваться цифрами в каждом из европейских регионов. Красный, зелёный и оранжевый цвета будут присваиваться стране в зависимости от комбинации критериев: общего числа случаев заражения на 100 тыс. человек за последние 14 дней, процент положительных результатов анализа и количество тестов на 100 тыс. человек в неделю. Регионы, в отношении которых данных будет недостаточно, будут окрашены в серый цвет.

Ещё предстоит решить многие вопросы, включая определение пороговых значений для перехода региона от одного цвета к другому или согласование мер в отношении пассажиров, возвращающихся из «красных» зон. Для того чтобы не застигнуть последних врасплох, комиссия предлагает государствам-членам сообщать комиссии и другим странам каждый четверг о предстоящих ограничениях или снятии ограничений, начиная со следующего понедельника, поскольку граждане и предприятия нуждаются в предсказуемости.

Как передаёт газета, переговоры между европейскими странами по этому вопросу будут продолжаться ещё несколько недель и в лучшем случае завершатся к 22 сентября — дате следующего заседания Совета министров внутренних дел Европы.