Десятки школ по всей Великобритании сообщают о вспышках коронавируса

08.09.2020, 10:42, Новости дня

Всего через неделю после того, как ученики вернулись в классы, ряду школ по всей территории Англии и Уэльса пришлось снова закрыться, пишет британская газета The Guardian. Причиной тому стали положительные результаты тестов на коронавирус среди сотрудников, а также у некоторых учащихся. В большинстве случаев тем, кто так или иначе столкнулся с заболеванием, рекомендуется пройти двухнедельную самоизоляцию.



Reuters

Десятки школ по всей Англии и Уэльсу сообщают о вспышках коронавируса, из-за чего некоторые из них уже закрылись, а другие разослали на дом родителям предупреждения о распространении инфекции, пишет британская газета The Guardian.

Тест на коронавирус показал положительный результат у пяти учителей одной из школ в Саффолке, в результате чего школа была закрыта. В Кардиффе 30 учеников 7-го класса школы попросили уйти на самоизоляцию на 14 дней после положительного результата теста на коронавирус.

Через неделю после того, как дети начали возвращаться в классы впервые после мартовского карантина, ряду школ на территории от Западного Йоркшира до Мидлендса приходится бороться со вспышками эпидемии, сообщается в статье.

Положительным тест на коронавирус оказался у двоих сотрудников и одного учащегося в трёх школах Брэдфорда, небольшому числу сотрудников и учащихся было предложено пройти самоизоляцию.

В Лидсе начальная школа Бардси была вынуждена отложить свои планы по полному открытию во вторник после положительного результата теста одного из сотрудников. Большинство учеников смогут вернуться в школу только на следующей неделе.

В Ланкашире ученик колледжа в Бёрнли с бессимптомным течением коронавируса получил положительный результат теста 2 сентября — в день, когда школа снова открылась. Все 25 учеников из его окружения были отправлены домой в тот же день, их попросили о самоизоляции на две недели.

В Манчестере троих учеников, которые находились в пределах 2 м от ученика шестого класса средней школы в Крампсолле, у которого 28 августа развились коронавирусные симптомы, также попросили пройти самоизоляцию сроком в 14 дней.

Начальная школа в Ноттингеме была вынуждена закрыть двери для учеников с первого по третий класс до 21 сентября после того, как у двух учителей был выявлен коронавирус. Детям было рекомендовано пройти самоизоляцию.

В Уэст-Мидлендсе возвращение в школу третьего и четвёртого классов было отложено в общинной начальной школе Ярдли-Вуд в Бирмингеме после того, как учитель заразился вирусом. В общей сложности 100 ученикам было предложено самоизолироваться в течение 14 дней в академии JCB в Рочестере, Стаффордшир, в пятницу, после того как тест одного из учеников дал положительный результат.

Пять членов преподавательского состава академии Сэмюэла Уорда в Хаверхилле показали положительный результат теста на коронавирус. В понедельник школа была закрыта по рекомендации службы общественного здравоохранения Англии. Ещё два сотрудника ожидают результатов тестирования. Школа сообщила, что закрытие стало «мерой предосторожности», и её надеются вновь открыть во вторник.

Директор школы Энди Хантер заявил, что безопасность учеников была его «главным приоритетом», и он испытал «огромное разочарование после стольких усилий, направленных на то, чтобы вернуть школу в рабочее состояние».

Случаи коронавируса также были подтверждены в трёх школах в районе Мидлсбро, однако они не будут закрываться. В воскресенье районный совет сообщил, что в начальной школе Св. Бенедикта был зарегистрирован случай положительного теста на коронавирус. Начальная школа Сент-Эйдан в Хартлпуле сообщила родителям через Facebook, что у неё также есть подтверждённый случай заболевания COVID-19.

В заявлении для родителей в воскресенье директор школы Сент-Эйдан Линн Чемберс заверила всех, что человек с положительным тестом на коронавирус был отправлен домой после того, как у него проявились симптомы. По её словам, «Служба общественного здравоохранения Англии сообщила, что, поскольку ни один ребёнок не находился в тесном контакте с этим человеком, никому из детей не нужно оставаться дома или проходить самоизоляцию», пишет The Guardian.