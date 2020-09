“Ответственный – Путин”. Конгрессмены в США призвали ввести “карательные” санкции за отравление Навального

08.09.2020, 10:35, Новости дня

Ряд членов Конгресса США, представляющих и Демократическую партию, и Республиканскую, выступили за ужесточение санкций против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом 7 сентября сообщил “Голос Америки”.

Конгрессмен от Демократической партии Том Малиновский связал произошедшее с президентом РФ Владимиром Путиным.

“Либо Путин приказал сделать это, либо другие лица из российского правоохранительного или разведывательного аппарата сделали это, потому что думали, что это удовлетворит Путина. Но так или иначе он за это ответственен. Если это второй вариант, он ответственен за создание такого впечатления – что такие действия удовлетворили бы его”, – сказал он.

Конгрессмен призвал к “карательным санкциям”.

“Одни только санкции не превратят Владимира Путина в котенка, но отсутствие карательных санкций также уведомит, что остальной мир или терпит такое поведение, или чувствует себя бессильным”, – объяснил Малиновский.

Сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон заявлял в Twitter, что ответной реакцией на покушение на Навального должно быть прекращение строительства газопровода “Северный поток – 2”.

“Эта возмутительная попытка убийства и нарушения международного запрета на использование химического оружия не должна вознаграждаться расширением преступного влияния Путина в Европе. (…) Мы должны привлечь Россию к ответственности”, – подчеркнул Джонсон.

I would suggest an appropriate response to this assassination attempt would include the cancellation of the Nord Stream 2 gas pipeline. We must hold Russia accountable.

— Senator Ron Johnson (@SenRonJohnson) September 2, 2020

Еще один республиканец в Сенате США, Тед Круз, поддержал позицию коллеги, выступившего против строительства газопровода после инцидента с Навальным.

“Отравление Алексея Навального – яркое напоминание об угрозах, исходящих от России. США и наши европейские союзники должны вместе противостоять этим угрозам, включая “Северный поток – 2″ – политический проект, который, если он будет завершен, значительно подорвет безопасность Европы”, – написал он в Twitter.

Alexei Navalny’s poisoning is a stark reminder of the threats posed by Russia. The U.S. and our European allies must stand together against these threats, including #NordStream2, a political project that, if completed, would significantly undermine the security of Europe. https://t.co/ZF4spV0UUL

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) September 2, 2020

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”. Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Врачи клиники “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

Президент США Дональд Трамп 7 сентября поддержал отказ от проекта “Северный поток – 2” из-за отравления Навального.