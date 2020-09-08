 

“Меня нагло подрезали”. Ежов показал, во что превратился его Lexus после аварии

08.09.2020, 10:35, Новости дня

Украинский танцор Максим Ежов 5 сентября обнародовал в Instagram видео, на котором зафиксированы последствия автомобильной аварии с его участием.

“Я попал в дерзкую аварию. Меня нагло подрезали, я пролетел через кювет – вот что произошло с моей “тачкой”, – заявил на камеру танцор, показав свой разбитый автомобиль.

По словам Ежова, ДТП произошло из-за опасного маневра водителя серебристой иномарки, который скрылся с места аварии.

“Разыскиваем водителя, который делал опасный маневр со стороны села Болгарка по направлению к Киеву и скрылся с места ДТП. Help!” – написал он.

Ежов подчеркнул, что, несмотря на серьезные повреждения своего автомобиля марки Lexus, сам он не пострадал.

Всем привет….я жив здоров) , но прошу у вас помощи в информации! Разыскиваем виновного в Дтп, водителя и Машину серебристый Hyundai i30 , который делал опасный манёвр, со стороны села Болгарка по направлению к Киеву, и скрылся с места дтп! Help!!!!!

Публикация от Ezhov Maksim * Макс Ежов (@ezhov_maksim_) 4 Сен 2020 в 5:13 PDT

23-летний Максим Ежов родился в Харькове. Отец Ежова – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается.

По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Ежов – выпускник харьковского лицея полиции при ХНУВД (Харьковском национальном университете внутренних дел).

В настоящее время он снимается в клипах, рекламирует одежду известных брендов и занимается хореографией. В проекте “Танцы со звездами” Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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