 

Колесникова порвала паспорт при попытке насильно вывезти ее из Беларуси

08.09.2020, 10:35, Новости дня

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова порвала свой паспорт при попытке ее насильственного вывоза из страны. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщил 8 сентября информированный источник.

– При попытке фактической депортации она порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины, – сказал собеседник агентства.

8 сентября в погранслужбе Беларуси рассказали, что Колесникова и другие члены координационного комитета белорусской оппозиции – Антон Родненков и Иван Кравцов – сегодня утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. СМИ написали, что Колесникову задержали при попытке пересечь границу.

Утром 7 сентября в Минске Колесникову задержали и увезли неизвестные. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета Родненков, а также исполнительный секретарь совета Кравцов.

Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала инцидент с Колесниковой, Родненковым и Кравцовым террором и попыткой сорвать работу координационного совета.



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