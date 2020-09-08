 

Пугачева сняла видео во время застолья с друзьями

08.09.2020, 10:35, Новости дня

Российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram видео, снятое во время застолья с друзьями. Российская певица Алла Пугачева провела время в компании певца Александра Буйнова, модельера Валентина Юдашкина и его жены Марины.

“Буйнов + музыка = любовь”, – написала она.

В ролике Буйнов играет на пианино.

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БУЙНОВ + МУЗЫКА= ЖИЗНЬ * #друзьянастоящие

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:04 PDT

“Совсем не летняя песня. До свидания, лето. Привет, осень”, – прокомментировала Пугачева еще один ролик с музицирующим Буйновым..

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 4 Сен 2020 в 9:46 PDT

Также Пугачева опубликовала совместное фото с Буйновым.

“Мой старый друг и соратник, Саша Буйнов, всегда в отличной форме. Люблю тебя”, – отметила она.

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Мой старый друг и соратник,Саша Буйнов,всегда в отличной форме.ЛЮБЛЮ тебя *

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок.

В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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