 

Школьницу в Красноярске отпустили из психдиспансера после принудительной госпитализации

08.09.2020, 10:08, Новости дня

В Красноярске из психдипансера выпустили 14-летнюю школьницу, которую поместили в учреждение сотрудники ФСБ и которую суд разрешил госпитализировать принудительно на неопределенный срок, рассказал адвокат семьи ребенка Владимир Васин.

«Девочку отпустили сегодня из диспансера в 9 утра. Никаких документов о выписке или о диагнозе не дали. Просто мать приехала и забрала ребенка. Думаю, что это произошло, в том числе, благодаря активной позиции защиты и СМИ», – передает «Интерфакс» слова Васина.

Ранее сообщалось, что дома у девочки прошел обыск и ее доставили в психдиспансер, поскольку когда-то она была подписана на паблик о событиях в школе «Колумбайн».



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