Историка Андрея Жукова приговорили к 12,5 годам колонии за госизмену

08.09.2020, 10:08, Новости дня

Московский городской суд приговорил к 12,5 годам колонии капитана ВС РФ в запасе Андрея Жукова, признав военного историка виновным в государственной измене.

«Признать подсудимого Жукова Андрея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), и назначить ему наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – передает ТАСС слова судьи Андрея Суворова.

Он огласил только вводную и резолютивную части приговора, так как судебный процесс по делу Жукова проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием в деле материалов, маркированных грифом «секретно».